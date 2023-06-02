Bursa’da bugüne kadar 300 bine ulaşan kursiyer sayısı ile adeta bir halk üniversitesi olan BUSMEK’in genel sergisi, bu yıl ‘dönüşüm’ temasıyla yapıldı. Kullanılmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş pek çok eşya, BUSMEK kursiyerlerinin hünerli ellerinde yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - BUSMEK’in geleneksel olarak düzenlediği Genel Sergisi, bu yıl Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

Eğitim dönemi içinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru ile ortaya çıkardıkları eserler, muhteşem bir sergi ile taçlandı. Her yıl farklı bir temanın işlendiği genel serginin bu yılki teması “Dönüşüm” olarak belirlendi.

Sergi, sadece sanatsal eserlerin sergilenmesi açısından değil, aynı zamanda çevre ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için de bir fırsat oldu. Ziyaretçilerin çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını benimsemelerine ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarına yardımcı olunmasının hedeflendiği serginin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de katıldığı törenle yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’ndaki törene kursiyerlerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK projesini başlatan merhum başkan Hikmet Şahin’i rahmetle, projeyi geliştiren önceki dönem başkanı Recep Altepe’yi de şükranla anarak konuşmasına başladı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl bir ilki de gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, bu yıl sergiyi, hayat boyu öğrenme felsefesi ile çalışan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediklerini hatırlattı. BUSMEK’in kurulduğu günden bu yana 541 branşta yaklaşık 300 bin kursiyere ulaştığını ifade eden Başkan Aktaş, kursiyerler arasında şampiyonluğun kadınlara ait olduğunu vurguladı. Aktaş, Bursa’nın 13 ilçesinde 27 noktasında BUSMEK merkezleri olduğunu dile getirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleriyle ülke genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bursa özelinde 15 bin 161 kurs açtıklarını ve 392 bin kişinin hayat boyu öğrenme kurumlarından yararlandığını ifade eden Müdür Büyük, kursa katılanların aldıkları sertifikalarla ya meslek edindiğini ya da güzel bir hobi edindiğini dile getirerek, "Kurslara katılan herkes güzel vakit geçiriyor ve hayatlarına değer katıyor. Kadınlarımız ise kurslara büyük ilgi gösteriyor ve aldıkları sertifikalarla ticaret hayatına daha kolay katılabiliyor. Düzenlenen kurslarda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa’nın bir UNESCO şehri olduğunu hatırlattı. Kültürel mirasın çok fazla olduğu Bursa’da değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını kendilerine misyon edindiklerini anlatan Özer, payitaht Bursa’nın 2021 yılında ‘Geleneksel el sanatları ve zanaatlar alanında’ ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunu vurguladı.

Konuşmalar sonrasında serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri sergiyi gezip, geri dönüşümle adeta sanat eserine dönüşen eşyaları yakından inceledi.