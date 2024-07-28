Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi tarım ve ekoloji bilgilerini vatandaşlara ulaştırmak, yediden yetmişe herkesi doğa ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla ‘Yeşil Kapsül’ projesini başlattı.BURSA (İGFA) - Tarih, doğa, turizm, sanayi ve tarım kenti olmak gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Bursa’da ekolojik dengeyi koruyup geliştiren bir toplum oluşturmayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle ‘Yeşil Kapsül’ projesini başlattı.

Tarım ve ekoloji bilimini bir araya getiren interaktif bir öğrenme ortamı sunan projenin, Bursa’nın farklı bölgelerine taşınabilmesi için özel konteynerler oluşturuldu.

Her yaş ve meslek grubundan katılımcıya hitap edecek şekilde tasarlanan konteynerlerde, ilgi çekici ve eğitici içeriğe sahip laboratuvarlar ve atölyeler bulunuyor. Gezici merkezlerle, yediden yetmişe tüm Bursalıların ekoloji ve tarım konularında bilinçlendirilmesi, yenilikçi tarım ve ekoloji bilgilerinin ulaştırılması, sürdürülebilir tarım tekniklerinin pratik ve uygulamalı şekilde sunulması amaçlanıyor.

‘Yeşil Kapsül’ projesi kapsamında Mihraplı Parkı’nda oluşturulan alandaki açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Tarım Peyzaj AŞ yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“GENİŞ KİTLELERE HİZMET VERECEK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Yeşil kapsül’ projesiyle vatandaşları tarım ve ekolojik konulardaki yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgilendireceklerini söyledi.

Tarımdaki yeni anlayışlardan yeni sistemlere kadar birçok konunun proje kapsamında hazırlanan konteynerlerde uygulamalı olarak gösterileceğini belirten Başkan Bozbey, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konteynerlerin Mihraplı Parkı’nda 4 ay boyunca kalacağını açıklayan Başkan Bozbey, “Bu projeden, her yaştan insanımızın yararlanmasın arzuluyoruz. ‘Yeşil Kapsül’ projesi, tarım ve ekoloji bilimini bir araya getiren, interaktif öğrenme ortamı sunan bir çalışmadır. Bursa’nın çeşitli yerlerine taşınabilmesi için de konteynerlerde projeyi yürütüyoruz. İçerisindeki çalışmalar her yaştan ve meslek grubundan katılımcıya hitap edecektir. İlgi çekici ve eğitici içeriğiyle de öğrencilerimiz başta olmak üzere geniş kitlelere hizmet verecek. Projeyi onların ayağına götürerek sürdürülebilir yaşam pratikleri anlatılacak. Mobil eğitim konteynerleriyle vatandaşlar yenilikçi tarım ve ekoloji bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecek. Katılımcılara pratik ve uygulamalı deneyimler sunulurken, doğaya ve yaşam biçimlerimize uygun bilgiler de verilecek” dedi.

Yosun duvarları, dikey tarım alanları ve çeşitli seralarla, Bursalılara sürdürülebilir tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçladıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Koku duvarları ve tohum sergileri gibi özellikler, bitkilerin çeşitliliği ve kullanımı hakkında bilgi sunmaktadır. Ayrıca laboratuvarlar ve atölyeler, katılımcılara kendi bitkilerini yetiştirme şansı verirken, çeşitli bilimsel deneyler yapma imkânı da sağlamaktadır. Bu merkez, doğa ile iç içe, eğitici ve etkileşimli bir deneyim sunacaktır. ‘Yeşil Kapsül’ projesi, Bursa’ya ve Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle proje alanı ziyarete açıldı.

Mobil eğitim konteynerlerini gezerek sergiler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, minik katılımcılarla birlikte ‘Kendi Bitkini Üretme Atölyesi’ne de katıldı.