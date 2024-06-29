Yaz ortasıyla birlikte düğün sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'da gelin ve damat adaylarının en mutlu günlerini kutlamak için seçtiği mekanlar, bu dönemde neredeyse tamamen dolmuş durumda.Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Düğün salonları Eylül ve Ekim aylarına kadar neredeyse tam kapasiteyle dolu. İşletme sahipleri, bu yoğunluktan oldukça memnun. Birçok mekan, aylar öncesinden rezervasyon alarak doluluk oranlarını artırdı. Bazı çiftler, istedikleri tarihlerde yer bulamadıkları için düğünlerini hafta içi günlerine taşımak zorunda kaldı.

Düğün Salonun işletmecisi Çiğdem Duran, biz İşletme olarak tam kapasite çalışıyoruz ve bu durum hem bizi hem de çalışanlarımızı oldukça mutlu ediyor" Temmuz ve Ağustos ayı şu anda dolmuş durumda hafta içi bir kaç günümüz boş sadece ama Eylül ve Ekim ayı da dolmak üzere özelikle kır düğünü yapmak isteyen vatandaşların bir an önce elini çabuk tutması gerekiyor diye ifade etti.

Duran ayıra, kişi sayısına göre fiyatlarımız değişiklik gösteriyor en uygun salonumuz 250 kişi 45 bin TL civarında sayı arttıkça salonun büyüklüğüne göre 100 120 bin TL ye kadar fiyat değişmekte." dedi.