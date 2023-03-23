Dünya bilardo şampiyonu Semih Saygıner Bursa’da yeni faaliyete giren bilardo konseptli bistro mekanı Life Billiards Bistro’nun açılışına katılarak sevenleri ile buluştu.BURSA (İGFA) - Bilardoda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli isimleri arasına adını yazdırmış olan Semih Saygıner, Bursa’da mekan açılışına katıldı.

Bursa’nın bilardo konseptli en modern bistrosu olma özelliği ile öne çıkan Life Billiards Bistro’nun açılışında başlama vuruşunu gerçekleştiren Semih Saygıner, elit ve analitik bir spor olan bilardonun sahip olduğu algının iyileşmesi ve 7’den 77’ye herkes tarafından sevilmesi için nitelikli mekanların açılmasını desteklediğini belirtti.

Açılışa özel katılımcılara 3 bant bilardo şov sergileyen usta sporcu Saygıner “Gençlik yıllarımda Bursa’da çok zaman geçirdim ve Bursa’nın tam bir bilardo şehri olduğunu söyleyebilirim, Bursa’da bilardo tutkunlarının ne düzeyde fazla olduğunu bu güzel mekanın açılışında da bir kez daha görmüş olduk.” dedi. Bilardo sporunun eskiden yalnızca kahvehanelerde ve yer altı salonlarda oynandığını hatırlatan Semih Saygıner “Bilardonun hak ettiği değeri görebilmesi için uzun yıllardır emek vermekteyiz. Bilardo sporcularının emeklerinin yanında tesisleşme

anlamında da yapılan yatırımlar ve sektör temsilcilerinin acacakları yeni nesil mekanlar oldukça önemli. Bu anlamda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Life Billiards Bistro yüksek olanakları ile bilardo sporuna ve Bursa’ya değer kattı" diye konuştu.

Bursa’nın bilardo konseptli en modern bistro mekanı Life Billiards Bistro'nun açılış oyununu usta sporcu Semih Saygıner’in gerçekleştirdiği mekan açılışında değerlendirmelerde bulunan firma ortaklarından Ali Gülbay, bilardo tutkunlarına yeni nesil bir tesis sunduklarını belirterek, “Şehrimize yakışır bir mekan açabilmek için ortaklarımızla birlikte yoğun titizlikte bir süreci yönettik. Gönül verdiğimiz sporun bütün izlerini taşıyan mekanımızda bistro konseptindeki mutfağımız ve dekorasyonumuzla oldukça modern bir yapıya kavuştuk" diye konuştu.

Milli sporcu Semih Saygıner’in yanı sıra çok sayıda protokol mensubu ve bilardo severi ağırlayan açılış programında Semih Saygıner’in şovu, imza töreni, ikramlar ve çok sayıda etkinliğin ardından sona erdi.