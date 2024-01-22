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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Bursa E-Spor Valorant Turnuvası’nın final müsabakaları gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Liselerarası E-Spor Turnuvası’nın final heyecanında gençleri yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin en kapsamlı E-spor turnuvası olma özelliğine sahip etkinliğe 736 takımdan 4 bin sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin teknolojiye olan ilgilerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek “Sizler bizlere göre daha şanslısınız, bizlerin döneminde teknoloji rahat ulaşılabilir değildi. Biz teknoloji ile ilerleyen yaşlarımızda tanıştık. Dolayısıyla günümüzün gençlerinin teknolojinin imkanlarından her alanda istifade etmelerinden memnunuz” dedi.

E-SPOR MERKEZİ KURACAĞIZ

E-Sporun dünyada hızla yayıldığını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “E-spora gençlerin çok büyük ilgi gösterdiğine şahidiz. İnşallah yapacakları mücadeleyle de genç kardeşlerimiz ilk 4 için yarışacaklar. Bir müjde vermek istiyorum gençlerimize, yılın 365 günü aktif kullanılacak E-spor merkezi projemiz var. Gençlere E-spor merkezi oluşturuyoruz. Farklı etkinlikler ve aktiviteler ile bir araya geleceğiz. Katıla tüm gençlere başarılar diliyorum” dedi.

Kıyasıya süren mücadelelerin ardından, 100. Yıl Liseler Arası Bursa E-Spor Valorant Turnuvası’nın finalistleri belirlendi. Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi (Snake Team) 50 bin TL olan birincilik ödülünü kazanırken TEV Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 35 bin TL ile ikinci, Özel Bursa Final Okulları (Redline) 25 bin TL ile üçüncü ve Otomotiv ve İhracatlar Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Focus) 10 bin TL ödül ile dördüncü olmaya hak kazandı. Ödül takdimlerinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.