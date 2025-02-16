Bursa eğitimi için gerçekleştirilen iş birliklerinin yanı sıra "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yaklaşımı çerçevesinde hız kesmeden yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da geçtiğimiz günlerde Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimini destekleyici etkinler düzenlenmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, beraberindeki yönetici ve öğretmenler ile Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yenilenen öğretim programlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının liderliğinde yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları ele alınarak Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan Eğitim Kongresi'ne ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Eğitim sistemimizi daha ileri taşımak için akademik dünyayla iş birliği içinde olmak çok önemli. Bursa Uludağ Üniversitesi ile sürdürdüğümüz ortak çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sahadaki uygulanabilirliğinin anlaşılmasına ve etkisinin artırılmasına katkı sunacağına inanıyorum. Ayrıca eğitimin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilecek bir kongreorganizasyonu, bu sürecin en önemli adımlarından biri olarak farklı bakış açılarını bir araya getirecek önemli bir platform olacaktır." ifadelerini kullandı.

ORTAK PROJELERLE GÜÇLÜ ADIMLAR

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise, "Akademik bilgi ve saha deneyimini bir araya getirmek, eğitimde kalitenin artması için hayati bir unsurdur. Bu noktada Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğümüz ortak projeler, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayacak niteliktedir. Birlikte yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalarla Bursa'daki eğitim ekosistemine değerli bir katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi. Görüşmede; birlikte yürütülecek çalışmaların ana temaları ve uygulanabilir stratejileri üzerinde detaylı fikir alışverişinde bulunularak bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Bursa'daki eğitim paydaşlarını bir araya getirecek olan bu iş birliklerinin, öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle birlikte akademik bilgi paylaşımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.