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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından Bursa da payına düşeni aldı. Dün geceden beri süren lodos, kent genelinde adeta hayatı felç etti Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve sokaktaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sabaha karşı yayımladığı mesajla Bursa'da eğitime 1 gün süreyle bugün ara verildiğini duyurdu.