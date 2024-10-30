Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Ertuğrul Bey Meydanı'ndaki BURFAŞ Kafe, özellikle emekli vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.Gülsün ARSLAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bursalılara uygun fiyatlarla hizmet veren BURFAŞ Kafeler, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Osmangazi ilçesinde yer alan Ertuğrul Bey Meydanı’nda bulunan BURFAŞ Kafe ise emeklilerin buluşma noktası haline gelmiş durumda.

UYGUN FİYATLAR EMEKLİLERİ CEZBEDİYOR

Yüksek enflasyon ve düşük alım gücü sebebiyle son yıllarda sosyal alanları oldukça daralan emekliler, BURFAŞ Kafelerin uygun fiyatları sayesinde sosyalleşme imkanı buluyor. Özellikle Ertuğrul Gazi Meydanı’ndaki BURFAŞ Kafe, yoğun emekli müşteri kitlesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Haftanın üçüncü çalışma gününde özellikle emekli vatandaşların tercih ettiği kafede fiyatların uygun olması, BURFAŞ Kafe’yi cezbedici hale getiriyor. Uygun fiyatlarla kalitenin birleşimi ise bir kez geleni devamlı müşteri haline getiriyor.

Emekli vatandaşlar günün yorgunluğunu burada attıklarını; aileleri ve dostlarıyla kahve keyfi eşliğinde güzel bir muhabbet ortamı oluşturduklarını ifade ediyor. Uygun fiyatların, BURFAŞ Kafe’yi cezbedici hale getirdiğini kaydeden emekliler, Ertuğrul Gazi Meydanı’ndaki BURFAŞ Kafe’nin lokasyon olarak da cezbedici olduğunu dile getiriyor.