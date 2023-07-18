Bunlar da ilginizi çekebilir

Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Keser, yakında bir çok sürprizle dinleyicilerinin karşısında olacaklarını belirtti.

Bursa'da Nilüfer Musıki Derneği, son konserinde seslendirdiği Emel Sayın şarkılarıyla Tayyare Kültür Merkezi’ni dolduran Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. BURSA (İGFA) - Şef Dr. M. Aydın Atalay yönetimindeki Nilüfer Musıki Derneği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi’nde verdiği son konserde Bursalı sanatseverlerden yine büyük ilgi gördü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.