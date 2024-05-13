Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği “Hasanağa Enginar Festivali”ne Bursa’nın dört bir yanından akın eden vatandaşlar, enginarlı lezzetleri tatma fırsatı buldu. “En İyi Enginar Yetiştiricisi” ile “Enginarlı Lezzetler” yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Coğrafi işaretli enginara sahip Hasanağa’da 15’incisi düzenlenen enginar festivali, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali’nde Bursa’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar hem enginarlı lezzetleri tatma fırsatı buldu, hem de doğayla iç içe bir ortamda keyifli anlar yaşadı. Hasanağa Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen festivale, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ile Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer de katıldı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın hareketli ritimleriyle başlayan festivalde, solist Hübeyya Arun da sevilen şarkıları seslendirdi. Hasanağa Ortaokulu öğrencilerinin halk dansları gösterisi sunduğu festivalde çocuklar da, düzenlenen çeşitli atölyeler ve sokak oyunlarında keyifli vakit geçirdi. Festivale katılanlar, alanda kurulan stantlarda satışı yapılan Hasanağa’nın coğrafi işaretli enginarına ve yerel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

“SOFRALARIN BAŞ TACI HASANAĞA ENGİNARI”

15. Hasanağa Enginar Festivali’nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, enginar yemeklerinin sofraların baş tacı haline geldiğine dikkat çekti. Hasanağa enginarının 2020 yılında Nilüfer Belediyesi’nin girişimiyle coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, Hasanağalı üreticilerin enginarlarının Türkiye’nin dört bir yanında aranır olduğunu söyledi. Başkan Özdemir, “Üreticilerimizin, çevre kentlerden özellikle de İstanbul’dan özel müşterileri olduğunu da öğrendim. Gelip buradan toplu enginar alanların, sipariş verenlerin sayısının oldukça fazla olması sevindirici. Desteğimizle ve de üreticilerimizin gayretiyle yöremizde yetişen bir çok ürün gibi, enginar üretiminin artması bizim için önemli. Enginar üretimi artsın ki hem daha çok tüketebilelim ve daha sağlıklı olalım hem de ekonomi kazansın. Hasanağa’daki çiftçilerimiz de daha çok kazanç sağlasın. Enginar, herkesin sofrasına girsin” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yarışmaya katılan üreticilere ve mutfaktaki becerileriyle sofraları süsleyen usta aşçılara taş çıkaran “Enginarlı Lezzetler” yarışmacılarına teşekkür etti.

Hasanağa enginarının, Nilüfer’in en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasanağa enginarının önemine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da, Hasanağa enginarının dünya çapında aranır hale gelmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vereceklerini belirtti. Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu da, festivalde ilk hasat enginarların Bursalılarla buluştuğunu belirterek, üreticiler için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bursalı ünlü şef Bülent Barış, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte fava yatağında pancarlı humuslu enginar saklısı yemeğini yaptı. Şef Bülent Barış, tadanlara lezzet şöleni yaşatan bu özel yemeğin tarifini de, alanı dolduranlarla paylaştı.

ENGİNARLI LEZZETLER YARIŞTI

Hasanağa Enginar Festivali’nin merakla beklenen yarışmaları olan En İyi Enginar Yetiştiricisi ve Enginarlı Lezzetler yarışmalarında da heyecan dolu anlar yaşandı.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Nilüfer Ziraat Odası ve Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden temsilcilerinden oluşan jüri, üreticilerin tarlalarını gezerek dereceye giren isimleri belirledi. 23 üreticinin katıldığı En İyi Enginar Yetiştiricisi yarışmasında bu yılın birincisi Hüseyin Erkan oldu. Jürinin değerlendirmesi sonucu Sinan Öz ikinciliğe, Mehmet Emin Bulut da üçüncülüğe değer görüldü.

Enginarlı Lezzetler yemek yarışmasına bu yıl, tatlılar damga vurdu. Festivalin en ilgi gören bölümlerinden biri olan Enginarlı Lezzetler yarışmasında jüri, dereceye giren lezzetleri seçmekte hayli zorlandı. Birbirinden lezzetli 8 yemeğin yarıştığı Enginarlı Lezzetler’in jüri üyeliğini, Şef Bülent Barış, Uluslararası Gastronomi Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Şef Gökhan Çakar, Bursa Aşçılar Derneği’nden Şef Burhan Polat, Instagram’da Bursa Lezzet Durakları adıyla içerik üreten Reşat Uslu ile yemek bloggerı Tuğçe Aksulu üstlendi. Titiz değerlendirmeler sonunda Tuğba Nalbantoğlu, ‘enginar şöleni’ yemeğiyle birinciliğe değer görüldü. Neşe Erken’nin ‘enginar tatlısı’ ile ikinci olduğu yarışmada Ayşe Çandar da, ‘rigottalı karamel soslu enginar tatlısı’yla üçüncü sırada yer aldı. Enginar tatlılarını ilk kez tattıklarını belirten jürideki şefler, bu lezzetleri menülerinde kullanmak istediklerini dile getirdi. Her iki yarışmada da dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri verdi.

15. Hasanağa Enginar Festivali, coşku dolu anlarla son buldu. Günün sonunda Bursa’nın sevilen seslerinden İpek Ildız sahne aldı. Sahne enerjisiyle festival alanını dolduranları coşturan İpek Ildız, sevilen şarkıları kendine özgü yorumuyla seslendirdi.