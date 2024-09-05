Bursa’da erkek kuaförlerinde tıraş fiyatları, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Nilüfer ilçesinin semtlerinde bir saç tıraşı için 250 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkabilen ücretler, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 100 TL ila 250 TL arasında değişiyor.BURSA (İGFA) - Semtler arasındaki fiyat farkları hakkında Herkes Duysun'a konuşan Kuaför Emrah Dursun, "Bursa’da erkek kuaförlerinin fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, bulundukları bölgenin ekonomik durumu ve kira bedelleri. Nilüfer’deki kuaförlerin fiyatları yüksek kiralar, lüks hizmet talepleri ve salonlarının sunduğu ek hizmetlerle yükseliyor. Nilüfer’de müşteri kitlesi daha üst düzey hizmet bekliyor. Kullanılan ürünler, salonun atmosferi ve hizmetin kalitesi tıraşların bu fiyatlara çıkmasına sebep oluyor sağlıyor.” dedi.

Dursun ayrıca n Yıldırım’da çoğu semtte kira bedelinin düşük olmasının, tıraş fiyatlarını da etkilediğini kaydetti.