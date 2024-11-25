Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen “Erkek Diliyle Şiddeti Konuşuyoruz” etkinliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve erkeklerin şiddetle mücadeledeki rolü üzerine önemli mesajlar sundu.BURSA (İGFA) - Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Üzümcüler, “Medya ve eğitim alanında eşitlikçi bir dilin benimsenmesi, toplumsal dönüşümün temel anahtarıdır. Bu tür etkinliklerle şiddetin altında yatan kök sorunları görünür kılmaya çalışıyoruz” dedi.

"Şiddet Normalleştirilmemeli"

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “2024 yılı henüz bitmeden 224 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakamların artışı karşısında sessiz kalamayız. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil tüm toplumun sorunudur. Çocukları insan odaklı bir anlayışla yetiştirerek şiddeti kökünden çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Erkekler Duygularını İfade Etmekte Zorlanıyor"

Psikolog Ferhat Aydın, Türkiye’de erkeklerin duygularını ifade etmekte yaşadığı zorlukların şiddetin altında yatan nedenlerden biri olduğunu belirtti. “Erkeklere 'Ne hissediyorsun?' diye sorduğunuzda cevap vermekte zorlanıyorlar. Duygularını bastıran erkekler, bu duyguları kontrolsüz bir şekilde şiddet olarak dışa vurabiliyor. Kadınlar ise problemleri fark edip çözüm için adım atma konusunda daha becerikliler” dedi.

Yönetmen Tufan Şimşekcan, sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki etkisine değindi ve ödüllü filmi "Ceylin" üzerinden mevsimlik tarım işçisi kız çocuklarının yaşadığı zorlukları anlattı.

"Şiddet Güç ve Korkudan Besleniyor"

Sosyolog Prof. Dr. Veysel Bozkurt, şiddetin tarihsel ve toplumsal boyutlarını ele alarak şunları söyledi: “Şiddet, tarih boyunca gücün bir aracı olarak kullanıldı. Ancak uygar toplumlar, şiddeti aşarak ortak kurallar ve hukuk üstünlüğü etrafında şekillenebildi. Bugün hâlâ dünyada güç ve korkuya dayalı bir düzen şiddeti körüklüyor.”

Bozkurt, toplumsal normların ve çocuklukta kazanılan yanlış değerlerin şiddeti beslediğine dikkat çekerek, “Çocuklara 'Erkek adam ağlamaz' gibi ifadelerle duygularını bastırmayı öğretmek, onların ileride şiddet eğilimli bireyler olmasına neden olabilir. Eğitimden başlayan bir toplumsal değişim şart” dedi.

Etkinlik sonunda tüm panelistlere ve katılımcılara katkılarından dolayı dernek üyeleri tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

