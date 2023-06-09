Bursa'da Erken Çocukluk Eğitimi Projesi (EÇEP)’nin kapanış töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak, okul öncesi eğitim kurumlarının kapasitesini geliştirmek ve toplumda okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturarak okullaşma oranında artış sağlamak amacıyla hayata geçirilen Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin kapanış töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kapanış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Karaca, ilçe MEM yöneticiler, TOFAŞ Araba Müzesi Müdürü Aylin Tatlı, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Erken çocukluk yıllarının yaşamın en kritik dönemlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu süreçte kişiliğin temelleri atılır; temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanılır. Bu nedenle, yaşamın ilk yıllarında, çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin onun gelişmesinde çok önemli rolü vardır. Çevrenin bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yani eğitim ile yönlendirilmesi gerekir. Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulması, çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi ve bunlara yönelik tamamlayıcı iş birlikleri teşvik edilmektedir. Ayrıca şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliğini artırmak için farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde, anne babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimlerin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki “Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak, geliştirecek çalışmalar yapmak ve eğitime ilişkin projeler hazırlamak” hedefleri doğrultusunda EÇEP Projemiz ile önemli adımlar atılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projelerle toplumsal dikkat ve ilgiyi okul öncesi eğitimin önemi konusuna yoğunlaştırmayı amaçladık. Bursa Erken Çocukluk Eğitimi Projesi ile ebeveynlerin yaş grubuyla ilgili eğitim sürecini iyi tanımalarını, çocuklarında oluşacak gelişmenin farkına varmalarını ve eğitim sürecine aktif olarak katılımlarını istedik. Bu çalışma ile eğitim sürecindeki uygulamaların detaylarını anlatmak ve uygulamalar sonucundaki kazanımlar hakkında farkındalık oluşturmayı hedefledik" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Burcu Çilingir’in gerçekleştirdiği sunumun ardından program; öğrencilerin gösterileri, tanıtım videoları ve plâket takdimi ile devam etti.

Proje kapsamında okul öncesi eğitimin önemini toplumun tüm kesimlerine anlatabilmek, okul öncesi eğitim kurumlarının kapasitelerini geliştirmek, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını artırabilmek için anne baba eğitimi, öğretmen eğitimi ve sınıf içi uygulamalar gerçekleştirildi.

