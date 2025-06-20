Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden mevcut Başkan Mustafa Bozbey’i sert sözlerle eleştirdi. Bozbey’in su faturalarında yüzde 25 indirim sonrası yüzde 100 zam girişimini, ulaşım ve ekmeğe yapılan zamları ve borç söylemlerini hedef alan Aktaş, “Bursalılar mazeret değil, hizmet bekliyor” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 aydır görevde olan mevcut Başkan Mustafa Bozbey’e yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Aktaş, Mustafa Bozbey’in yönetim tarzını, özellikle su faturalarındaki indirim ve zam politikalarını, borç söylemlerini ve hizmet eksikliğini sert bir dille sorguladı.

“SU İNDİRİMİ KURUMU ZARARA UĞRATTI, ŞİMDİ YÜZDE 100 ZAM GÜNDEMDE”

Başkan Aktaş, Bozbey’in 2024’te göreve gelir gelmez BUSKİ’nin gelir-gider tablosunu incelemeden su faturalarında yüzde 25 indirim yaptığını ve bu kararın kurumu zarara uğrattığını savundu. Şimdi ise bu indirimin faturasını vatandaşa çıkarmak için su fiyatlarına yüzde 100’e varan zam yapmaya çalıştığını iddia etti.

Aktaş, “Kademe düşürerek ve arıtma bedeli üzerinden vatandaştan yüzde 100 zamla geri almaya çalışıyorsun. Ücretsiz yaptığın otoparkları tekrar ücretli hale getirdiğin gibi” diyerek Bozbey’in tutarsız politikalarına dikkat çekti.

“ARITMA TESİSLERİNİN AÇILIŞINDA ADIMIZ ANILMADI”

Alinur Aktaş, kendi döneminde kredileri ayarlanmış, ihaleleri yapılmış ve tamamlanmak üzere olan Orhangazi, Keles ve Karacabey arıtma tesislerinin Bozbey tarafından açıldığını, ancak bu süreçte kendisinin ve ekibinin adının anılmadığını belirtti. Buna karşın Bozbey’in sürekli “borç batağı” söylemiyle geçmiş yönetimi suçladığını ifade etti.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1936040722391552156

“SAYIŞTAY TEHDİDİ VE ZAM POLİTİKALARI”

Bozbey’in meclis üyelerini Sayıştay denetimleriyle tehdit ettiğini öne süren Aktaş, “Sayıştay, belediyelere su fiyatlarını maliyetleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi önerir. Sen kime danışıp indirim yaptın da kurumu zarara uğrattın, şimdi su fiyatlarını 4 kat artırmaya çalışıyorsun?” diye sordu. Aktaş, Bozbey’in ulaşım fiyatlarına yüzde 121, ekmeğe yüzde 70 ve suya yapılmak istenen yüzde 100 zamla vatandaşın sırtına yük bindirdiğini iddia etti.

Aktaş, Bozbey’e seslenerek, “Borç edebiyatıyla zaman harcama. 15 ay oldu, Bursalı hemşehrilerim hizmet bekler, mazeret değil” dedi.