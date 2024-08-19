LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, 26 yıldır aile, gönüllü ve bağışçılarıyla umudun temsili olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Toplum eğitimini ve mevcut eğitim sistemleri içinde var olmayı önemseyen LÖSEV, Türkiye’deki tüm üniversitelerde devam eden LÖSEV FAYDA Projesi ile üniversiteli gönüllülerini çevreye ve topluma duyarlı uygulamalarla buluşturmayı sürdürüyor.

FAYDA Gönüllüleri, doğayı koruma ve sağlıklı yaşam teması ile geçtiğimiz hafta sonu şehirlerinde bir araya gelerek “FAYDALI Bir Gün” programını hayata geçirdi. Programda atıksız pikniğin ardından gönüllü pilateseğitmenleri ile beden ve ruh sağlığını iyileştirme hedefi ile pilates yapıldı. Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde hafta sonu gerçekleşen bu faydalı etkinlikle geleceğe dair umutlar tazelendi.

LÖSEV Bursa İl İrtibat Ofisi’nin organizasyonu ile Bursa Hüdavendigar Kent Parkı’nda bir araya gelen üniversiteli gönüllüler de, önce drama atölyesi ile birbirini tanıdı, ardından atıksız piknik konsepti ile enerji topladı. Faydalı gün, Gönüllü Uzman Yağmur Efe’ nin pilates eğitimi ile sonlandı.

Gün boyunca birlikte hareket eden gönüllüler, amaç birliği ile de etkinlik alanında dikkatleri üzerine topladı.