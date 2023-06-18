Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Fidyekızık Mahallesi’ne kazandıracağı aile sağlığı merkezi inşaatı devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, hayatın birçok alanında olduğu gibi, sağlık alanında da yerel yönetim, merkezi yönetim ve hayırsever işbirliği ile önemli yatırımları Yıldırım’a kazandırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde imzlanan protokol sonrasında başlayan aile sağlığı merkezi inşaatı yüzde 35 oranında tamamlandı. Çok fonksiyonlu olarak 420 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen merkezin zemin katında muhtarlığın yanı sıra muayene odası, laboratuvar bulunurken, 1. Katında ise emzirme odası, gebe izleme ve üreme sağlığı birimi, eğitim ve toplantı salonu ve muayene odası gibi birimler yer alacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimize hizmet için merkezi yönetim, sivil toplum kuruluşları ve Yıldırımlılarla ile uyum ve iş birliği içerisinde önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Bu vizyonumuz çerçevesinde Fidyekızık Mahallesi’ne hayırsever Nurten Gültekin Oğuz’un yapacağı katkı ile modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Bu vesileyle başta Oğuz ailesi olmak üzere tüm hayırseverlerimize hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Merkezi hükümetimiz, yerle yönetim olarak bizler, sivil toplum kuruluşlarımız ve insanlarımızla birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir Yıldırım’ı Bursa’yı Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.