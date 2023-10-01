Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları kapsamında Bursa-Mudanya yolu üzerindeki Filament Kavşağı’na yapılan ilave dönüş kolu, bölge trafiğine nefes aldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, trafiğe nefes olacak bir projeyi daha devreye aldı.

Mudanya istikametinden gelen araçların Akpınar Mahallesi’ne ve tekrar Mudanya’ya dönüşü için kesintisiz ulaşımın sağlanması hedefiyle yapılan Filament Kavşağı ilave dönüş kolu tamamladı. Bu sayede pik saatlerde oluşan kavşaktaki trafik yoğunluğu da ortadan kalkmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımın birinci öncelikleri olduğunu, trafiği rahatlamak için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyduklarını söyledi.

Bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Filament Kavşağı’nda özellikle Akpınar Mahallesi ve akabindeki mahallelere geçişi kolaylaştırmak için ilave kolu tamamladık. Özellikle Mudanya’ya istikametinden çevre yolundan gelen araçlar, daha önceden ara yolları kullanarak bu geçişleri yapıyorlardı. Burada çok ciddi alt yapı deplase çalışmaları yapıldı. Dönüş kolunun tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın daha rahat Akpınar’a dönüşleri sağlandı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde çok fazla araç geçişi oluşuyordu. Bu çalışmayla yoğunluğu da azalttık. Bursa gibi sürekli büyüyen bir şehirde bu dönüşümü sağlamak çok kolay değil. Ama kararlı bir şekilde, sistemli bir şekilde, hizmetlerimize devam ediyoruz. Bursa’mıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.