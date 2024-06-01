Bursa'da şarkıcı Funda Arar, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Bursa'da sevenleriyle buluştu.

2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi.

Gecede siyah-beyaz kıyafetle sahneye çıkan Arar, enerjisi ve danslarıyla birlikte Bursalılara eğlenceli anlar yaşattı.

'Yak Gel' adlı şarkısıyla sahnesine başlayan ünlü sanatçı, 'Islak Islak', 'Gelevera Deresi', 'Hangimiz Sevmedik', 'Seni Yerler', 'Estarabim' ve 'Fesüphanallah' gibi Türk müziğinde yer edinmiş ve unutulmayan şarkıları da seslendirdi.

Bursalılar da ünlü sanatçıya şarkılarında eşlik ederken, doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Funda Arar, kentte verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti.