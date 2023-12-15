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Bursa İnternet Gazetecileri tarafından düzenlenen İletişim ve Medya Akademisi’nde gazeteci adaylarına seminer veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, dezenformasyon tehdidine dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlıgı Bursa Bölge Muduru Ali Fuad Gölbaşı, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği İletişim Medya Akademisi’nde gazeteci adaylarına Dezenformasyonla Mücadele ve Dijital Medya Okuryazarlığı hakkında seminer verdi.

Gölbaşı seminerde dezenformasyonun dünyamız için küresel bir tehdit; ülkemiz için ulusal güvenlik sorunu olduğuna vurgu yaparak gazeteciliğin ilkeli ve etik değerlerine uygun olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Gölbaşı; şiddet ve hakarete meyletmemek kaydıyla tum fikirlerin temsil edildigi çoğulcu bir medya varlığının medyanın demokrasidfeki rolü açısından elzem olduğuna vurgu yaptı.

“DEZENFORMASYON TAKTİKSEL VE STRATEJİK BİR SÜREÇTİR”

Medya ve iletişim mecralarının da savaşlarda bir cephe haline geldigini ve iletişim sureçlerinin kötu niyetli odaklar tarafından manipule edildiğini belirten Gölbaşı, yhani anlaşılacağı üzere dezenformasyon sadece yalan haber yapılmasıyla açıklanabilecek bir kavram olmadığını ifade ederek, "Dezenformasyon arka planında strateji ve taktikler barındıran bir süreçtir. Dolayısıyla dezenformasyonla geleneksel yöntemlerle baş edemezsiniz. Dezenformasyon asimetrik ve düzensiz bir tehdit türüdür. Uzun soluklu, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileriyle; dijital medya okuryazarlığı bilincinin toplumda yaygınlık kazanmasıyla; elbirliğiyle pekâlâ mücadele etmek mümkündür" diye konuştu.

DOĞRU BİLGİ İLETİŞİMCİNİN CEVHERİDİR

Türkiye'nin sistematik ve planlı dezenformasyon politikaları ve saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlıgı İletişim Başkanlıgı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, bütün bu kaotik ortamda iletişimcilere çok önemli görevler düştüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’un ifadesi ile enformasyon; yani doğru bilgi, düzenli bilgi iletişimcinin cevheridir. Entelektüel seviyenin arttığı çoğulcu bir medya yapısı; yorum, analiz, dil ve içerik üretebilen ve hakikatin hatırını yere düşürmeyen iletişimcilere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. İletişim Başkanlığı tüm bu yaşanan süreçlerin sonunda bir zorunluluğun neticesi olarak 2018 yılında ihdas edildi. Bir yandan yeni medya düzenin ihtiyaç duyduğu kamu politikalarının hayata geçirilmesi için çaba sarfedilirken diğer yandan yalan haber, dezenformasyon, algı operasyonlarıyla mücadele edilmekte; ayrıca toplumda dijital medya okuryazarlığı bilincinin yerleşmesi için kampanyalar, iş birlikleri ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilmektedir.”

DEZENFORMASYON İÇERİKLERİNE KATAR ÖRNEGİ

Gölbaşı seminerde, Turkiye’de yayılan bazı dezenförmasyön içerikli haberlerden örnekler de verdi.

Geçtigimiz yıllarda Katarlı ögrencilerin Turkiye’deki universitelere sınavsız alınacakları hakkında yayılan haberlerin dezenförmasyön içerikli öldugunu ve stratejik bir plan dahilinde yayıldıgını ifade eden Gölbaşı, “Katar ile bir protokol yapılmıştı. Sadece askeri alandaki tıp fakültesi öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitim görebilme hakkını kapsayan bir protokoldü. 2021 yılında, üniversite sınavına girileceği günün akşamında bu haber şöyle verildi: ‘Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite hakkı’. 3 milyona yakın öğrenci sınava giriyor. Aileleriyle birlikte 15-20 milyon. Söz konusu kitle toplumun en hassas olduğu eğitim noktası üzerinden hedef alındı" diye konuştu.

Dezenformasyonun artık küresel bir tehdit olduğu kadar Türkiye için de ulusal guvenlik sorunu olduğunu belirterek Gölbaşı, el birliğiyle bununla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“El birliği ile dezenformasyonla mücadele edeceğiz" diyen Gölbaşı, "Bireylerin desteği ve bireysel mücadele çok önemli. Doğru ve yalan haberi birbirinden ayırt edebilen; yankı odalarına, filtre balonlarına, infodemiye karşı duyarlı; sanal dünyanın karanlık tarafının da olabileceğini hesap eden; kısacası dijital mecrayı bilinçli kullanan bireylerin bu sürece vereceği katkı yadsınamaz. Hukuki ve cezai müeyyideler mutlak olacaktır. Yalnız dezenformasyonla mücadelede en etkili enstrüman dijital medya okur yazarlığıdır. İnsan ve hakikat odaklı anlayışla ve elbirliğiyle dezenformasyon tehditini bertaraf edebiliriz. Son olarak ‘Yaşasın Hakikat!’ diyorum" diye konuştu.

Gölbaşı sunum ardından, aynı zamanda İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanlığı'nı da sürdüren Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, yönetimi ve kursiyerlerle günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.