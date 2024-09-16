Bursa Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği Gaziantep Sahre Şenliği'ne Bursa'da yaşayan 7'den 70'e yüzlerce Gaziantepli akın etti.BURSA (İGFA) - Gazianteplilere özgü sahre kültürü Bursa'da yaratıldı. Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gaziantep Sahre Şenliği, Nilüfer Misi köyünde gerçekleştirildi.

Bursa'da yaşayan Gazianteplilerin büyük ilgi gösterdiği Gaziantep Sahre Şenliği'nde konuşan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Vakkas Parlak, "Gaziantepliler için sahre kültürünün yeri başkadır. Sahre demek, kırlık alana gitmek, piknik yapmak demektir. Bursa Gaziantepliler Derneği olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz sahre şenliğimizde Gaziantep'in yöresel lezzetlerini, yöresel oyunlarımızı, kültürümüzü yansıttık. Şenliğimize katılım gösteren yüzlerce hemşehrimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve Gaziantepli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GAZİANTEP LEZZETLERİ VE KÜLTÜRÜ BURSA'DA...

Bursa Gaziantepliler Derneği'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Parlak, "Bursa Gaziantepliler Derneği olarak Sahre Şenliği, Yöresel Lezzet Şenliği gibi etkinliklerimizle hemşehrilerimize buluşmaya devam edeceğiz. Bursa'mızın güzelliklerini ve kültürünün aynı şekilde Gaziantep ilimizde de yaşatmaya devam edeceğiz. Bursa ile Gaziantep iki kadim şehir, iki kadim kültüre sahip ilimizdir. Bursa ve Gaziantep arasında birlik, beraberlik ve işbirliğini arttırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.