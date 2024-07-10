Bursa'nın Kestel ilçesinde İstiklal Madalyası sahibi 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tezcan’a Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yapılan vefasızlık pes dedirtti! 26 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 12 gün sonra omzunda kırık tespit edilen ve ardından da yapacak bir şeyimiz yok diyerek 'yer boşaltılması' için taburcu edilen Gazi Tezcan, yeniden rahatsızlandı.Kestel Yöre / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tezcan, rahatsızlığından dolayı Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gazi Mehmet Tezcan, burada Nöroloji Bölümü'nün bulunmaması üzerine uzun süre yer bulunabilmesi için beklemek zorunda kaldı.

26 gün boyunca Şevket Yılmaz Hastanesi'nin yoğun bakımında kalan ve 12 gün sonra sağ omzundaki kırık tespit edilen Gazi Mehmet Tezcan’a yapılan vefasızlık tepki çekti.

Hastanenin yoğun bakım bölümünde yatan ve sonrasında doktorların “bizim yapacak bir şeyimiz yok” diyerek gün önce yer boşaltılması için taburcu edilen Gazi Tezcan, yeniden rahatsızlandı.

Tezcan’ın tedavi olabilmesi için hastanede yer bulması bekleniyor.

Gazi Mehmet Tezcan'ın İstiklal Madalyası sahibi olmasının yanı sıra bağışladığı kanlarla da birçok kişinin hayata tutunmasında büyük önem oynadığı, kan verme rekortmeni olarak da Kızılay’dan altın madalya ve plaketi bulunduğu öğrenildi.