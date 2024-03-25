Bursa'da Gelecek Partisi’nden ayrılarak CHP’ye katılan ve aralarında il-ilçe yöneticilerinin de olduğu 750 yeni üye için, üye katılım ve rozet takma töreni gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve il yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Yeşiltaş, Bursa örgütüne üyelik sürecinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “31 Mart seçimleri öncesinde baba ocağına, büyük ailemiz Cumhuriyet Halk Partimize katılan yol arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık” dedi.

Konuşmasında yerel seçime yönelik önemli mesajlar da veren Yeşiltaş, “Bursa’yı birlikte kazanacağız. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın ve inanın 1 Nisan'dan sonra bu kentte artık başka şeyler konuşulacak. Bursa’yı artık sosyal demokrat, halkçı belediyecilikle buluşturmanın zamanı geldi. Burada sizin de desteğiniz çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize emaneti. O yüzden baba ocağınız sizin de eviniz. Bu partinin bir sahibi yok. Bu partinin sahipleri bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları. Emanetimize sahip çıkacağız ve Bursa’ya ihanet edenlerden hesap soracağız. Bunu gerçekleştirmek için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeni üyelere ‘yuvanıza hoş geldiniz’ mesajı verdiği konuşmasında, "Vatandaşlarımızda değişim beklentisi var. 1 Nisan sabahı Bursa’da hep birlikte gülümseyeceğiz” dedi.

Daha sonra yeni üyelere rozetlerini il yöneticileri tarafından takdim etti.