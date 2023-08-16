Gelecek Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun “Gelecek Parti logosuyla Türkiye’nin her noktasında yerel seçimlere gireceğiz” açıklaması fitili ateşledi. Bursa İl Başkanlığı jet toplantı gerçekleştirerek, 17 ilçede aday göstereceklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - Gelecek Parti Bursa İl Başkanlığı; Divan Başkanlığı ve İlçe Başkanlarını Marmara Bölgesi Genel Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Cemal Eğin’inde katıldığı toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Fuat Kadıoğlu, Genel Başkan Prof. Dr. Davutoğlu'nun söz konusu açıklamayla teşkilatlara hedef gösterdiğine dikkati çekerek, "17 ilçede ve Büyükşehir’de kendi adaylarımızla seçime gideceğiz. Siyasette 24 saat içinde çok şeyler, kurallar, açılımlar değişebiliyor. Ama aksi bir söylem gelişmediği sürece biz kendi adaylarımızı hazırlamalıyız" dedi.

Önümüzdeki haftalarda ilçe kongreler sonrasında da il kongresini yapacaklarını belirten Başkan Kadıoğlu, "Partimize katılmak, ülkenin güven ve huzur imkanlarıyla tekrar tesis edilmesi için ön cephelerde olmak isteyen yeni simalar ile görüşme halindeyiz. Yerel Seçimlerde bizlerde partimizin özgül ağırlığını göstermek istiyoruz. Hem kongre süreçlerinden hem de Mahalli İdareler Seçimlerinden çok daha güçlü çıkacağımızdan Bursalıların kuşkusu olmasın!” diye konuştu.