Bursa'da bir döneme damga vuran Karacabey Panayırı yıllar sonra bugün yeniden başlıyor. Panayır, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaca Park’ta gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir döneme damgasını vurmuş fakat yıllardır yapılamayan Karacabey Panayırı, uzun zaman sonra bugün yeniden başlıyor.

Karacabey Panayırı bu sene 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaca Park'ta misafirlerini ağırlayacak.

Bir yandan alışveriş yapıp bir yandan eğlenmek isteyen vatandaşlar için panayır bu sene 24 Mayıs’tan 26 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Karacabey halkının heyecanla beklediği ve çeşitli alışveriş ile eğlence seçenekleriyle 3 gün sürecek panayır için Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Adı Karacabey ile özdeşleşmiş olan bu etkinliği vatandaşlarımızın da yoğun talebi doğrultusunda yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 24 Mayıs Cuma günü başlayıp 26 Mayıs Pazar günü bitecek olan Karacabey Panayırına bekliyoruz” dedi.

3 gün boyunca sürecek olan panayırda, tarım ürünleri sergilenirken, lunapark, geleneksel oyunların yan sıra yiyecek içecek ve alışveriş stantları da kurulacak.