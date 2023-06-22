Bursa Nilüfer'de Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki eğitimde AB Proje Koordinatörü ve KOBİ Girişimcilik Mentörü Arzu Kırayoğlu, ‘Fırtınada Uyuyabilir misin?’ başlıklı sunumu ile katılımcılara zorlu ekonomik koşularda başarılı bir girişimci olabilmenin tüyolarını anlattı.BURSA (İGFA) - Kültür, Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) ile ConfideaStar Proje Eğitim ve Yönetim Danışmanlık; Erasmus Plus K2 projesi kapsamında düzenlediği Young Green Entrepreneurship (Girişimcilik Eğitimi’nde) gençler girişimciliğe hazırlandı.

Belirsizliğin gençleri kaygıya sürüklediğini anlatan KOBİ Girişimcilik Mentörü Arzu Kırayoğlu, “Fırtınalı havalarla baş etmenin yolu yeni nesil girişimcilik modellemelerinden geçiyor” dedi.

Kırayoğlu, anekdotlar ile örneklendirerek gerçekleştirdiği eğitimde, gençlere belirsizliklere karşı kaygılı olmamak gerektiğini söyledi.

“Okullar bitti, mezun oldunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız?” sorusuyla programa başlayan Kırayoğlu, “Belirsizlik genç arkadaşlarımızın gelecek kaygılarını artırıyor. Şu an fırtına bizim için içinde bulunduğumuz şartlar diyebilirsiniz. Her sabah bir belirsizliğe uyanıyor olabilirsiniz. Gençlerin ‘maaşımı nasıl kazanacağım’ endişesi sarıyor. Bununla baş etmenin yollarını hayatın gerçekleri ile konuşuyoruz” dedi.

YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİĞİN RENGİ YEŞİL

Her şeyin başının inanmak olduğunu vurgulayan Arzu Kırayoğlu, “İnanç, bir girişimcinin en temel gıdasıdır. Bu bağlamda kendinize şu soruları sorun: Sıkıntılara karşı madden ve manen ne kadar hazırız? Fırtınada giden bir gemisiniz. Yelkenleriniz açık. Ne yapacaksınız? Hangi önlemleri alacaksınız?” şeklinde konuştu.

Çevresel sorunlar iklim problemleri üretimin doğaya verdiği zararlar dikkate alınıp, yeni girişimcilerin yeşil ekonomiyi destekler projeler gelişmesi için bir rehber hazırlandığına dikkati çeken Kırayoğlu, "Tüm ülkeler için aynı rehber çalışması planlanmış olup, bu bağlamda modül 6 dilde hazırlandı. Bu rehber ile hedefimiz genç işsizliğe ve Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili çalışmalarına yardımcı olmak. Genç girişimciler artık iş planlamasını yeni nesil girişimcilik rehberine bağlı olarak geliştirecek" dedi.