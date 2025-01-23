Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun gençler için düzenlediği “Genç NKT” projesinde yeni dönemde yer alacak gençler yapılan uygulamalı sınavla belirlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), gençlere tiyatronun her alanında deneyim kazandırmak ve onları sahne sanatlarına teşvik etmek amacıyla yürüttüğü “Genç NKT” projesini bu yıl da yeni katılımcılarla sürdürüyor.

Projede bu yıl yer alacak isimler yapılan sınavla belirlendi. Tiyatroya ilgi duyan 15-25 yaş arası 126 gencin başvurduğu proje, yoğun talep gördü. 3 gün süren uygulamalı sınavda, seçici kurulda Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından ve kreatif ekibinden oluşan 6 kişilik ekip yer aldı.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda sınava giren gençler arazsından 26 kişinin “Genç NKT” ekibinde yer almasına karar verildi.

Ekibe katılan gençler, yaklaşık 5 ay sürecek eğitim programına katılacak. Eğitim programında gençler; “Oyunculuk”, “Doğaçlama”, “Hareket”, “Tiyatro Düşüncesi”, “Tasarım” ve “Butafor” gibi tiyatronun farklı alanlarında atölye çalışmaları yapacak. Ayrıca genç yetenekler, bir tiyatro oyununun sahnelenmesi sürecine de yakından tanıklık edecekler.