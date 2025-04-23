Bursa'da liseler arası Eğitim Teknolojileri Fikir Maratonu “GençTek Bursa: Tek Maraton” gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen GençTek Bursa: Tek Maraton etkinliği, Bursa Teknoloji Kulüpleri kapsamında geçekleştirildi.

Eğitim teknolojileri alanında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen fikir maratonu, öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi, uygulamalı öğrenme ortamı sunmayı ve akademik-sektörel iş birlikleriyle kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan program, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Programa, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Razik Cinkavuk, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülkadir Çınar, Proje Türkiye Koordinatörü Burcu Yılmaz, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve girişimciler, öğrencilere bilgi ve deneyim aktarımında bulundu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa’nın teknoloji kulüpleri altyapısında Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu vurguladı. Müdür Alireisoğlu, “Bursa'da Türkiye'nin diğer vilayetlerinde olmayan bir teknoloji kulüpleri altyapısı var. Bunu geçen yıl nasıl düşündük? Alan bizi buna zorladı. Öğrenciler zorladı. Sanayinin, mesleki eğitimin niteliği, heyecanı ve tutkusuyla bunu yapmaya muvaffak olduk. Şimdi, Türkiye'nin çok güzel, çok çalışkan bir üniversitesi tarafından ağırlanıyoruz burada. Bursa Teknik Üniversitesi’nin heyecanı, temposu, şehirde çok yüksek. Burada çok nitelikli bir öğrenci topluluğu var" diyerek öğrencileri tebrik etti.

Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda hazırladıkları projelerle yarışan öğrenciler, hem yenilikçi fikirleri hem de teknolojiye olan hakimiyetleriyle takdir topladı.

Finalde dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, programa katılan protokol üyeleri gençlerin projelerine büyük ilgi gösterdi.

Bursa Teknoloji Kulüpleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlik, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.