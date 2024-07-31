Ataevler Mahallesi’ndeki Gezi Parkı, bölge halkının dinlenmek için tercih ettiği favori parklardan biri oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’nde bulunan Gezi Parkı, vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği yeşil alanlar arasında favori haline geldi.

İçerisinde çocuk parkları ve dinlenme alanlarının yanı sıra spor aletleri de barındıran park, başta çocuklu aileler olmak üzere dinlenmek, iyi vakit geçirmek ve spor yapmak isteyen vatandaşların da bir numaralı tercihi haline geldi.

Vatandaşlar, Gezi Parkı’nda özellikle akşam saatlerinde büyük yoğunluk oluşturuyor.