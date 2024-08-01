Bursa'da Osmangazi Belediyesinin katkıları ile planlanan "Gezici Kütüphane" açıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesinin Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ve Genç Kafe projesinin ardından açılışını gerçekleştirdiği Gezici Kütüphane'ye yoğun katılım sağlandı.



Programda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol, davetliler ve basın mensupları yer aldı.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edilen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın şu ifadelere yer verdi:

“MANEVİ MİRASIMIZDIR”

Okumanın manevi mirası olduğunu belirten Başkan Aydın “Bunların hepsinin bir anlamı var, inşallah bir kaç hafta sonrada İsmail Hakkı Tonguç kütüphanemizi vatandaş ile buluşturacağız. Biz de bu konuda okuyan ve okutan belediye olarak, gençlerimize okumanın ne kadar önemli olduğunu aktarıyoruz. Bizim manevi mirasımız bilim ve akıldır, okumaya ve okutmayı her zaman birinci sıraya alıyoruz.”dedi.