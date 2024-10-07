Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerine katılan, Bursa'da ve farklı illerde görev yapan gıda kontrol görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim programı kapsamında numune alma eğitim düzenlendi.BURSA (İGFA)- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarladan sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenliği anlayışıyla, kamu sağlığının korunması için gıda kontrol görevlileri tarafından üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde gerekli denetim ve kontroller ara verilmeksizin uygulanıyor.

Bursa'da gıda kontrol görevlilerine yönelik 'Numune Alma Eğitimi'nin açılışına katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, numune alma ile ilgili tüm teknik detayların düzenlenen eğitim ile katılımcılara anlatılacağının altını çizdi.

İl Müdürü Acar, insanları eğiten, onlara doğru yolu gösteren bir kurum olunması gerektiğini belirterek, "Bu şekilde sahadaki etkinliğimizin de artacağına inanıyorum. İşimizi temiz ve güzel yapalım. O da aslında buradaki eğitimi iyi dinlemek ve işimizi iyi öğrenmekle başlıyor. İkincisi de rehberlik yapalım. Bu eğitimi iyi değerlendirmenizi temenni ediyor, katılımınız için teşekkür ediyorum.'' dedi.

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu ise ''Hem bir gıda mühendisi hem de Türkiye'nin en büyük akredite laboratuvarı ve araştırma enstitüsü müdürü olarak, eğitim süresince de göreceğiniz üzere numune alma şartlarının çok önemli olduğunu bilmenizi isterim. Örneğin bir zehirlenme numunesinde numuneyi aldıktan itibaren bize ulaştırana kadar zamanla yarışıyorsunuz. Soğuk zinciri bozmadan, numuneyi bize ulaştırmanız çok değerli. Yüksek hassasiyetli, zamanla yarışılan bir iş yapıyoruz. Numune alma tebliğinin harfiyen uygulanması hepimiz için doğru sonuç alma noktasında çok etkili.'' şeklinde konuştu ve eğitimin başarılı geçmesini temenni etti.

Eğitime Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın yanı sıra Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu ile birlikte Bursa'da ve farklı illerde (Denizli, Bingöl, Karaman, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Yozgat, Muğla, İzmir, Gaziantep, Erzincan, Şanlıurfa, Konya, Zonguldak, Manisa, Aydın, Eskişehir) görev yapan gıda kontrol görevlileri katıldı.