TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından geleneksel hale gelen Mesleki Dayanışma Kahvaltısı, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla Nilüfer'de bulunan Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa'da gıda mühendisleri ve ailelerinin yoğun katılım sağladığı kahvaltıda, dayanışmanın gücü ve mesleki birlik mesajı vurgulanırken, Atatürk'e saygı ve minnet duyguları da dile getirildi.

Etkinlikte, Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğrenci Temsilciliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğrenci Temsilciliği'nin organizatörlüğünde çeşitli eğlenceli aktiviteler de yer aldı. Bursa Teknik Üniversitesi Müzik Topluluğu'nun ruhu okşayan şarkıları ve halat çekme, yumurta yarışı ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar kahvaltıya keyifli bir atmosfer kattı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, "Geleneksel hale gelen kahvaltımızda bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da coşkusunu birlikte yaşadık. Meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte bir araya gelerek dayanışmamızı güçlendirdik. Aynı zamanda, öğrenci temsilciliklerimizin organize ettiği eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdik. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Durmuş, konuşmasında kahvaltıya katılan meslektaşlarına, öğrencilere ve ailelerine, ayrıca etkinliğe destek veren sponsor firmalara teşekkür etti.