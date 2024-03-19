Girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren in4startups dijital platformu, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde "Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?" başlıklı bir program düzenliyor. 24 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlik Bursa ve çevre illerdeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve startup yatırımcılığına ilgi duyan bireysel yatırımcıların farkındalıklarını artıracak.BURSA (İGFA) - Bursa'da startup yatırım ekosistemi bir araya geliyor.

Programda startup yatırımcılığı konusunda bilgi sunumları, başarılı startup yatırım süreçlerinin vaka anlatımı ve yatırıma açık startupların sunumları gerçekleştirilecek. Program, başarılı yatırımcıların deneyimlerinden yararlanarak, yeni dönem startup yatırımcılarının yetiştirilmesine odaklanacak. Startup yatırımlarına dair kapsamlı bilgiler sunmanın yanı sıra, gerçek yaşamdan alınmış örneklerle yatırım süreçlerini detaylı şekilde işleneceği programda, alanında uzman pek çok konuşmacı ağırlanacak.

Bu konuşmacılar, geçmişte gerçekleştirdikleri başarılı yatırımları, nasıl değerlendirme yaptıklarını, yatırım kararlarına nasıl vardıklarını ve yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişkinin nasıl kurulup, sürdürülmesi gerektiğini katılımcılarla paylaşacaklar. Bu interaktif sunumlar, katılımcılara yatırım yapma konusunda derinlemesine bir bakış açısı kazandırırken, aynı zamanda yatırım yapma sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı nasıl hazırlıklı olunabileceğini de gösterecek.

Katılımcılara sunulan bu değerli bilgiler ve deneyimler, potansiyel yatırımcıların yatırım yaparken daha bilinçli kararlar almasını sağlayacak.

Aynı zamanda, startup sahiplerine de projelerini geniş bir yatırımcı kitlesine sunma ve bu projeleri üzerinden geri bildirim alma şansı tanıyacak. Etkinliğin bir diğer önemli amacı da yatırımcılar ile girişimciler arasında sağlam ve uzun süreli iş ilişkileri kurulmasına zemin hazırlamak. Bu sayede hem girişimciler hem de yatırımcılar için karşılıklı fayda sağlayacak bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA ve in4startups, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunacak bu önemli etkinlik için tüm ilgili kişi ve kurumları Bursa'ya davet ederken, etkinlik Başvuru formuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.