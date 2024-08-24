Bursa’nın Gülbahçe Mahallesi sakinleri, çocuk parkı eksikliğinden şikayetçi olmaya devam ediyor . Mahallede yaşayan aileler, çocuklarının güvenli bir alanda oyun oynayabilmesi için yetkililerden acil çözüm bekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın semtlerinden Gülbahçe Mahallesi, hızlı nüfus artışına rağmen sosyal alan yetersizliği ile dikkat çekiyor. Özellikle çocuk parkı eksikliği, mahallede yaşayan ailelerin en büyük sıkıntılarından biri haline gelmiş gibi gözüküyor.

Gülbahçe Mahallesi sakinleri, bölgelerinde çocuklar için güvenli bir oyun alanının olmamasından şikayet ediyor. Aileler çocuklarının sokaklarda oynamak zorunda kaldığını kaydediyor. Sakinler, park yapılmaması halinde çocukların sosyal gelişimlerinin olumsuz etkileneceğinden endişe ediyor.