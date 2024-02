Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da “Sağlıklı Beslenelim-İsrafı Önleyelim” temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Güvenilir Gıda Projesinin açılış töreni BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, tüketilen gıdanın güvenli olmasının sağlık açısından oldukça önemli olduğunu belirtirken, tüketiyorum düşüncesiyle alınan her gıda eğer bozuksa aslında gıdaların bizi tükettiğini söyledi. "Bize lezzetli gelen, hoş gelen, zevkle tüketmiş olduğumuz bazı gıdalar aslında bizim yapımızı bozarak bünyemize zarar veriyor ve bizi tüketiyor" diyen Müdür Alireisoğlu, "Bu gıdalar 20 yıl sonra bir hastalık olarak, bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun için bu çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan sizlerin vücut sağlığı hem bizler için hem de ülkemiz için çok önemli ve değerli. Ayrıca kişi başına atılan ekmek ve çöp 93 bin tonu buluyor. Aynı hassasiyeti israfa karşı da göstermeliyiz. 750 bin öğrencimiz ve anne -babalarımızla bu konuda ilerleyebilmek için kurumsal niteliklere ve desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız öncülüğünde pek çok kamu kurum kuruluşumuzun katkılarıyla bu yıl 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimlerle 50 okulda yaklaşık 7 bin öğrencimize ulaşmayı planlıyoruz. Bunun ülke çapında yaygınlaştırılması konusuna da önem veriyoruz.” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ise, güvenilir gıda ve israf konusunun sadece Bursa için değil ülke için de son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Dünyadaki gıda kaybı ve atık değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunun hesaplandığını belirten Batmaz, "Bugün aslında dünyada israf edilen gıdanın sadece 3’te 1’i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetecek düzeydedir. Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf edilmekte, her gün 4,9 milyon adet ekmek maalesef çöpe atılmaktadır. Bu çerçevede gıda güvenliği ve israfın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve ortaya konan projeler büyük önem taşımaktadır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de güvenilir gıda tüketiminin önemine dikkat çekmek, gıda israfının azaltılması ve sağlıklı beslenme konusunda toplumda farkındalık oluşturabilmek amacıyla güvenilir gıda tüketelim projemizi başlattık. Meslek komitelerimizin yoğun çalışmaları ve kamu kurumlarımızın değerli katkılarıyla ilk kez 2015 yılında düzenlediğimiz bu proje ile bugüne kadar Bursa’da yüzlerce okulda, on binlerce öğrencimize eğitimler verdik. Bu yıl yeniden başlattığımız bu önemli proje ile okullarımızda 6,7, 8 ve 9. Sınıflara yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Proje paydaşlarımızdan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi ve Gıda Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz bu eğitimlerle 50 okulda 7 bin öğrencimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında hazırladığımız kitapçık da öğrencilerimizin güvenilir gıda konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ayrıca israf konusunda farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak önemli bir rehber olacak. Eğitimlerin ardından ayrıca güvenilir gıda tüketelim “sağlıklı beslenelim-israfı önleyelim” konulu resim yarışması düzenleyerek en başarılı 10 öğrencimizi ödüllendireceğiz.”diye konuştu.

Proje paydaşları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yer alıyor. Proje kapsamında 2 yılda 150 okulda yaklaşık 32.000 öğrenciye eğitim verildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 50 okulda çalışma yapılması hedefleniyor.