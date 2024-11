Bursa'nın güzellik ve estetik sektörüne yeni bir soluk getiren Şenay Özdemir Beauty, görkemli bir açılış töreniyle kapılarını açtı. Güzellik tutkunlarının akın ettiği merkez misafirlerine benzersiz bir deneyim sunmayı hedeflerken, açılışa ilgi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın güzellik ve estetik sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getiren Şenay Özdemir Beauty, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sektördeki tüm yeniliklere öncülük etmeyi hedefledi.

Ünlü manken, spiker Özge Ulusoy’un da katıldığı açılışa, iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak için gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve bunu her bir işleme yansıtan Şenay Özdemir Beauty, estetik değerlere öncelik veren, özel ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı amaçladı. Güzellik alanındaki her bir çalışanını ileri düzeyde uzmanlıkla yetiştirmek için düzenli eğitimler ve gelişim süreçleri sunan Şenay Özdemir Beauty'deki her hizmetin arkasında güvenilir bir profesyonel bilgi ve deneyim bulunuyor.

Cilt bakımı, bölgesel zayıflama, lazer epilasyon, solaryum, manikür-pedikür, kalıcı oje, protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik ve kirpik lifting gibi birçok alanda uzmanlaşmış olan Şenay Özdemir Beauty, bünyesindeki gelişmiş cihazlarla hizmetlerini daha da güçlendiriyor.

Gelişen teknolojiye entegre ettiği en son cihazlarla, güzellik alanındaki tüm hizmetlerini bir adım öteye taşıyan Şenay Özdemir Beauty, cilt bakımından bölgesel zayıflamaya, lazer epilasyondan kalıcı makyaja kadar geniş bir yelpazede profesyonel hizmet sunuyor.

Öte yandan, güzellik merkezinin projesini yürüten Plan Mimarlık tarafından mekan estetik, özgün ve aynı zamanda işlevsellik ön planda tutularak tasarlanırken, iç mekan tasarımında sıradışı, farklı malzemeler ve güçlü aydınlatması ile modern ve şık aynı zamanda da konforlu bir mekan ortaya çıkarıldı.