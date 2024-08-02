Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi kentsel dönüşüm bekliyor. Tarihi dokusu ve sahili ile ön plana çıkan Güzelyalı Mahallesi sakinleri, evlerinin yenilenmesini istiyor.BURSA (İGFA) - Temiz havası, sahili ve tarihi dokusuyla bilinen Güzelyalı, son zamanlarda eski ve depreme dayanıksız yapıları ile gündeme geliyor. Marmara Depremi öncesi inşa edilen 30 - 50 yıllık evlerin bulunduğu mahalle, riskli yapılarıyla dikkat çekiyor.

Olası bir depremde yerle bir olacak yapılarda oturduklarını belirten Güzelyalı sakinleri, özellikle sahile yakın bölgedeki evlerin riskli olduğunu belirtiyor.

Bir an önce kentsel dönüşüm beklediklerini ifade eden bölge halkı depreme dayanıklı modern ve çevre düzenlemesi yapılmış yeni evlerde yaşamak istediklerini kaydediyor. Mahalle sakinleri ayrıca can güvenliklerinden endişe ettiklerini kaydediyor.