Son dönemlerde pazardaki fiyatlardan şikayetçi olan ve ev alışverişi için başka seçenekler aramaya başlayan vatandaşlar, meyve sebze hallerini tercih etmeye başladı.BURSA (İGFA) - Ekonomik koşullar gittikçe zorlaşmaya devam ederken, marketlere göre pazar ürünlerinin daha taze ve hesaplı olduğunu düşünen vatandaşlar, gıda ihtiyaçlarını çoğunlukla pazarlardan karşılıyordu. Ancak son dönemlerde pazardaki fiyatların da cep yakmasından şikayet eden vatandaşlar, çareyi kentteki meyve ve sebze halinde buldu. Pazar hallerinde sebze ve meyvelerin toptan satılması, gıda ihtiyacının daha hesaplı olmasını sağlıyor. Biz de bugün Bursa’nın pazarlarıyla Bursa’nın hallerindeki ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yaptık.

Bursa’da pazar tezgahlarında satılan ürünler ile hallerde satılan ürünler arasında hatrı sayılır farklar gözlemlendi.

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Pazarlarda ortalama bir domates yaklaşık 35TL’den satışa sunulurken, Bursa Halinde kilosuna ve çeşidine göre değişmekle beraber 7-50TL arasında satılıyor. Salatalık, kent halinde 5-35TL arasındayken, pazarlarda kilosu 40TL’den satışa sunuluyor. Patatesin kilosu ise pazarlarda 20-25TL arasında seyrederken, hallerde 6 ila 30TL arasında alım sağlanabiliyor. Kuru soğan pazarlarda 25, hallerde ise 5 ila 30TL arasında seyrediyor.

MEYVELERDE DE DURUM AYNI

Meyvelerde de fiyat farklı hemen hemen aynı durumda. Pazarlarda kilosunun 35TL’den satıldığı karpuz, hallerde 3-25TL arasında seyrediyor. Yazın en güzel meyvelerinden bir tanesi olan kiraz, pazarlarda 80TL’i görürken, hallerde 20-130TL arasındaki fiyatlara satılıyor.