Gazeteci Yazar Mesut Demir, Yüksek Seçim Kurulu’na verilen listelerin ardından aday listesi analizi yaparak, “Bursa’da hangi parti kaç milletvekili çıkartır?” sorusunun tahminini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa’da hangi parti kaç milletvekili çıkartır?

Siyasi partilerin büyük çoğunluğu milletvekili aday listeleri ile ilgili son günü bekledi.

Dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na listeleri veren siyasi partilerde aday listeleri nasıl karşılandı?

AK Parti milletvekili aday listelerine HÜDAPAR ve DSP’de eklenmesine pek fazla olumsuz etki gelmedi.

Genel anlamda bakanlarını sahaya süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hamlesi, Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi birkaç adım öne taşıdı.

Bursa aday listelerine bakıldığında, mevcut milletvekillerinden Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın isimlerini gördük.

İnegöl’ü temsilen eski İl Başkanı Ayhan Salman ismi sürpriz olmadı.

Dağ yöresini temsilen Osman Mesten ile birlikte Mustafa Yavuz’un da olması dikkat çekici oldu.

Nitekim MHP’nin dağ yöresi adayı Yaşar Türk’ü de katarsak Cumhur İttifakı aday listelerinde 3 dağ yöresi temsilcisi olduğunu görüyoruz.

Doğu ve Güneydoğu bölgesini temsilen Muhammet Müfit Aydın’ın yanı sıra Fuat Alpaslan’ın kulislerde ilk 5’te olması beklenirken 7. sırada yer alması sürpriz oldu.

Yine…

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ismi de kulislerde beklenen isimler arasındaydı.

Bursa medyasının da yakından tanıdığı Emel Gözükara Durmaz ismi de kulislerde sıkça söz ediliyordu.

Faruk Çelik’in Artvin’den gösterilmesi detayını da atlamamak gerekir.

AK Parti listelerine çok büyük olumsuz tepki yoktu ancak,

CHP kanadına bakıldığında, ittifak partilerinin kontenjanları nedeniyle parti içi tepkiler yoğunluktaydı.

En büyük tepki ise, Saadet Partisi eski il başkanının isminin CHP eski il başkanının önünde olması, mevcut milletvekillerinden isimlerin yeniden ön planda olması, çalışkan ve başarılı olabilecek isimlerin listede hiçbir şekilde yer almaması, “Biz muhalefette kalmalıyız” listesi olarak yorumlandı.

MHP’de ise aday listeleri güçlü isimlerden oluştu. 1. Bölgede İsmet Büyükataman’ın yanı sıra Ahmet Beygirci ve Yaşar Türk isimleri, 2. Bölgede Fevzi Zırhlıoğlu, Muhammet Tekin ve Ayhan Önal parti içinde olumlu tepkilerle karşılandı.

İyi Parti’de Selçuk Türkoğlu, Sevinç Atabay, Yüksel Yılmaz ve Şeyda Şahin, 2. Bölgede Hasan Toktaş, İbrahim Alagöz, Orhan Özer ve Sermin Özensoy isimleri teşkilatın da benimsediği isimler olarak yer aldı.

Yaparsa Memleket Partisi’nden bir sürpriz bekleniyor kamuoyunda…

Seçim genelinde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ekseninde geçecek olan seçimlerde hangi parti Bursa’da kaç milletvekili çıkartır?

Bu soruya cevap vermek çok güç.

Lakin…

Listeleri beğenmeyen partililerin kaçış güzergahlarına bakarak yola çıkarsak, tahmini AK Parti 9-10, CHP 4-5, İyi Parti 3-4, MHP 1-2 şeklinde çıkarabilir. HDP’nin Bursa’dan 1 vekil çıkarması durumunda oy dağılımları ve milletvekili sayıları da değişir.

Seçime çok uzun bir süre var.

Bu sürede köprünün altından çok sular geçer.

Kararsız ve genç seçmenin yöneleceği oylar, partilerin çıkaracağı milletvekili sayısını da şekillendirecek.

Reklamını iyi yapan, insanlara gerçekten dokunan, sosyal medyaları ve internet medyalarını iyi kullanan adaylar, arkasındaki ve önündeki isimleri de taşır.

Sadece partilerin reklamları yetmez.

Adayların reklamları çok önemli. Seçmenin yarısı partiye, yarısı da aday isme oy veriyor.

Bakalım neler yaşanacak takvimsel kısa, siyaseten uzun bir süreçte?

Sağlıklı ve esen kalın…