Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabı, devam eden yeşillendirme çalışmalarıyla açılışa hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununun çözümüne yönelik büyük bütçeli projeleri bir bir kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Bursa Şehir Hastanesi’nde ulaşımı sağlayacak yolu da tamamladı.

Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geldi. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı.

Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümdeki asfaltlama tamamlandı. Toplamda 35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun ikinci etabında 428 bin 323 ton dolgu, 15 bin 500 ton asfalt kaplama, 12 bin metre bordür ve 800 metre de oto korkuluk imalatı yapıldı. Yaklaşık olarak 60 milyon harcama yapılan yolun orta refüjünde UEDAŞ tarafından aydınlatma çalışmaları da tamamlandı.

AÇILIŞA GÜN SAYIYOR

Yolda imalatın tamamlanmasının ardından Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına başladı. Yol üzerindeki 16 bin metrekarelik alanda yeşillendirme yapılırken, bu kapsamda 280 adet ıhlamur ağacının dikimi yapıldı.

Ağaç dikimi devam ederken, Şehir Hastanesi Kavşağı için de tasarım projesi geliştirildi ve uygulamasına başlanacak. Alanda sulama toprak altı damlama sistemleri ile yapılacak. Toprak tesviyesi yapıldıktan sonra rulo çim serimi ile yolun yeşillendirilme işlemleri de tamamlanmış olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şehir Hastanesi bağlantı yolunun tamamlanmasıyla birlikte önemli bir ulaşım sorununun daha ortadan kalktığını, Emek – Şehir Hastanesi raylı sistem hattının da tamamlanasıyla kentin her yerinden hastaneye kesintisiz ulaşımın sağlanabileceğini kaydetti.