Bir dizi ziyaret kapsamında Bursa'ya gelen MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere” başlığıyla gerçekleştirilen Bursa Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı'na katıldı.BURSA (İGFA) - MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten’in katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe müdürleri, halk eğitim merkezlerinin idareci ve kursiyerleri ile öğretmenler yer aldı.

Çalıştayda konuşma yapan MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten şunları söyledi: “Milli Eğitim ailesi olarak tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitim ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişim sağlayarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesini desteklemekte, analitik düşünme, finansal okur yazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik etkinliklerin kazanılmasına teşvik etmekte, bireylerin manevi ahlaki, insani, toplumsal görevler içselleştirerek aile ve topluma karşılığı sorumluluklarını artırmaktayız. Bu bağlamda geniş etki alanına sahip ve dinamik yapımızla toplumun her kesimiyle ve her sektörüne ulaşıp eğitim ve sektörleri bir araya getiriyor, tüm paydaşlarımızla en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz.”

Ökten: “100 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz”

Ökten konuşmasına şöyle devam etti. “Halk eğitim merkezlerimizde öğretmenden usta öğreticiye, yöneticiden yardımcı personele kadar değişik alanlarda 100 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Halk eğitimi merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetler, vatandaşlarımızı sosyal hayattan sanata, ekonomiden teknolojiye kadar her anlamda destekliyor. Güçlü ve öğrenen toplum misyonumuzun her geçen gün daha çok vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Girişimci ruhuyla kendi işini kurarak yerel kalkınmaya destek veren kadınlarımızın hedeflerine ulaşmasına, mesleki bir kariyer sağlamasına kurslarımızla destek oluyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimizde ise Türk kültür ve geleneklerini yeniden canlandırmanın ve kadınlarımıza yeni beceriler kazandırmanın ötesinde milli ve manevi değerlerimizin, birikimimizin ve becerilerimizin farkına vararak tüketim odaklı değil herkesin faydası olduğu bir üretim kültürünü oluşturuyoruz. Yaygın eğitimin tüm yaş gruplarını kucaklayan ülke doğrultusunda özel eğitim, sosyal, bilim ve sağlıklı iletişim çalışmalarımızla okullarımız ve ailelerimiz arasında köprüler kuruyoruz. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığımızın ulusal politika ve stratejileri doğrultusunda Bursa'nın eğitim alanındaki yerel gücü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bu çalıştaya ihtiyaç duyuyoruz. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak. Yerel stratejilerin oluşturulmasına destek sağlayacak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme çalışmalarının düzenlenmesinde katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Hayat boyu öğrenme için iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alındı

MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Hayat Boyu Genel Müdürü Cengiz Mete ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin sürdürüldüğü kurumlarda sürekli değişen ihtiyaçları karşılayacak nitelikli insan kaynağı gelişimini sağlamak, sürekli eğitim alanında kurumsallaşmayı güçlendirmek ve bu alanda hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirmek amacıyla iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere kurulan Bursa Hayat Boyu Öğrenme çalıştay masalarını ziyaret etti. Çalıştay masalarında yer alan öğretmen, kursiyer ve diğer katılımcılarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Bursa’da yürütülen hayat boyu faaliyetleri kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde açılan Merinos Kurs Merkezini, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve El Sanatları Nakış Müzesini ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesine katıldı.