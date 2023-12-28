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Bursa'daki hayır dernekleri, iş birliği İle ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet gösteren hayır dernekleri, insanlık adına önemli bir adım atarak bir araya gelerek ortak bir iş birliği toplantısı düzenledi. Sefa Vakfı Bursa Şube Başkanı Fevzi Alpaslan, Veren El Dernek Başkanı Tahir Keskin, Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Dernek Başkanı Atilla GÜNEY ve Bursa Kalbi Selim Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, insani yardım faaliyetleri ve hedeflenen projeler masaya yatırıldı.

Son dönemde dünya genelinde artan mazlumiyetler ve mağduriyetler, dernekleri bir araya getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı, özellikle İsrail'in acımasız saldırılarıyla sürüyor. Bu tür zorlu zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sivil toplum kuruluşları, Filistin halkının yanında olmak için büyük çaba harcıyor.

Katılımcı dernekler arasında yer alan Kalbi Selim Derneği, Bursa'ya göç etmiş Suriyeli yetimlere sahip çıkarken, Sefa Vakfı ve Veren El Derneği ise deprem bölgeleriyle birlikte Suriye'nin Afrin bölgesinde gıda yardımı ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) ise kurulduğu günden bu yana Bursa'da yaşayan yetim, dul ve fakir vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

BURSAAKYAD, kamu kurumları ve vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenirken, Kalbi Selim Derneği ise yetim ve öksüz çocuklar için kurduğu eğitim sınıflarıyla her bir çocuğun birebir ilgi ve destek görmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu iş birliği toplantısı, ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerinde iş birliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak, bu derneklerin kararlılıkla ve birlikte hareket etme iradesini ortaya koydu.

Derneklerin, gelecekteki projeleri ve hedefleri konusunda da ortak bir vizyon oluşturarak, toplumun her kesimine yardım eli uzatma konusundaki kararlılıklarını sürdürecekleri belirtildi.