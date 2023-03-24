Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, imzalanan protokolle Veteriner Fakültesi hayvanat bahçesindeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine destek verecek, üniversiteli gençler ise çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma yapma fırsatı bulacak.BURSA (İGFA) - Bursa’ya değer katacak pek çok projede bugüne kadar üniversiteler, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları ile farklı işbirliklerine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile protokol imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine Veteriner Fakültesi destek verecek. Bu sayede hayvan sağlığı korunurken, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri de çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma ve mesleki uygulama yapma fırsatı bulacak.

Protokolün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden birine sahip olduklarını anımsattı. Geçen yıl hayvanat bahçesinin 718 bin ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Başkan Aktaş, “206 bin metrekare alanda 130 farklı türden bin adet hayvanımız bulunuyor. Yıl boyunca her yaştan ziyaretçiyi ağırlamanın yanı sıra özellikle öğrencilere, çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenleyerek hayvan sevgisinin aşılanmasını amaçlıyoruz. Hayvan sevgisinin benimsenmesi, normal şartlarda doğada görülmesi mümkün olmayan türlerin görülmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olanların korunmasını sağlıyoruz. Bu protokol hem hayvan sağlığına hem de üniversiteli gençlerin eğitimine büyük katkı sağlayacak. Bu işbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise imzaladıkları protokolün iki kuruma da katkı sağlayacağını belirterek, katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.