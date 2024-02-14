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Türkiye’de zaman zaman dezenformasyon haberlerle algı oluşturmaya, huzursuzluk çıkarmaya yönelik hamleler bir kez daha boşa çıktı. Bursa’nın aralarında bulunduğu 5 il ile ilgili hazine arazilerinin Suriyelilere verilmesi haberi dezenformasyon çıktı.

BURSA (İGFA) – Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gündem olan Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale getirmek için beş ildeki Hazine arazilerinin, Birleşmiş Milletler (BM) fonu ile Suriyelilere verilmesi yönünde talimat aldığını ancak bu talimatı kendi kentinde yerine getirmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni’nde yayınlanan açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "’Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Manisa’da hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara verilmesini istiyor’ iddiası doğru değildir. Türkiye'de, iddiadaki konuyla ilgili kurum ve kuruluşların herhangi birinde böyle bir proje söz konusu olmamıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden edinilen bilgiye göre de kuruluşun ülkemizle ilgili böyle bir projesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte söz konusu sosyal medya paylaşımında öne sürüldüğü gibi FAO Türkiye’nin bugüne kadar ABD’li bir kadın temsilcisi veya başkanı olmamıştır. Öte yandan Suriyeliler, 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’ndan bugüne Türkiye’de ev, arazi gibi taşınmazlar edinememektedir. 1062 sayılı Kanun gereğince, Suriyelilerin ülkemizde taşınmaz edinmesi yasaktır. 1966 yılında çıkarılan Yönetmelikte, Suriyelilerin başka bir ülkenin vatandaşlığını kazansa dahi 1062 sayılı Kanun çerçevesinde getirilen sınırlamalara tabi olacakları açıkça ifade edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarına Cumhurbaşkanlığı tarafından böyle bir talimatın verilmediği öğrenildi.