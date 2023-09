Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla bu yıl ikincisini düzenlendiği 2. Bursa Gastronomi Festivali’nde başta Bursa olmak üzere, Türk, Balkan ve Kafkas mutfağının eşsiz lezzetleriyle buluşan Bursalılar, gece de Mustafa Ceceli konseri ile coştu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan 2. Bursa Gastronomi Festivali, gündüz yaşanan yoğunluğun yanında gece de ayrı bir coşkuyla devam etti.

Gün boyu alandaki stantlarda hazırlanan tescilli lezzetlerin tadına bakma imkanı bulan katılımcılar, gece ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mutfaktaki hünerlerini izledi. Alana kurulan ana sahnede Şef Türev Uludağ’ın ‘Bir yemek olsam’ programına konuk olan Başkan Aktaş, mutfak önlüğünü takım, tezgahtaki ürünleri kullanarak orijinal bir yemek hazırladı.

Tezgahtaki badem, kestane, incir, kayısı, kuru üzüm, kekik, tuz, şeftali, soğan, biber gibi ürünlerle nasıl bir yemek çıkacağını kendisi de kestiremeyen Başkan Aktaş, Şef Uludağ’ın yönlendirmesiyle önce tüm ürünleri doğrayarak işe başladı. Mutfakta fazla becerikli olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, tavada sotelenerek hazırlanan yemeği, bir ekmek içine doldurarak, üzerini sosladıktan sonra önce tadına baktı, ardından alanı dolduran vatandaşlara da kendi elleriyle ikram etti.

TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ MOZAİĞİ

Hazırladığı yemekle hem ünlü Şef Türev Uludağ’dan hem de yemeğin tadına bakan vatandaşlardan tam not alan Başkan Aktaş, “Evet Bursa bir sanayi şehri. Kimse bunu es geçiyoruz gibi bir algıya düşmesin. Ama Bursa aynı zamanda farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı’nın ilk başkenti olmuş bir turizm şehri. Turizmi tetikleyen en önemli unsur da gastronomi. Bazı serzenişler oluyor. ‘Cağ dönerinin, Urfa kebabının Bursa ile ne alakası var’ diye. Bütün Anadolu burada. Herkes buraya kültürüyle geliyor. Bursa aslında Türkiye gastronomi mozaiği. Keşke 20- 30 yıldır yapıyor olsaydı. Bana göre meydandaki kalabalık her şeyi söylüyor. Bursa ayrıca sadece 1 gün değil, 365 gün gastronomi şehri. Bursa’nın her lokantasında, her restoranında bu lezzetleri bulabilirsiniz. Bursa gastronomisi sadece döner kebabından, kestaneden ibaret değil. Muradiye çorbası var, pideli köfte, cantık, tahanlı var. 30 tane coğrafi işaretli ürünümüz var, 5 tane daha almak üzereyiz. Ben festivalimize değer katan tüm şeflerimize ve bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONSERLE COŞKU DORUĞA ÇIKTI

Gün boyu damaklarda eşsiz lezzetler bırakan Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseriyle de kulakların pası silindi. Alanı hınca hınç dolduran Bursalılar ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan ve performansıyla alanı dolduran binlerce Bursalıyı coşturan Mustafa Ceceli, “Öncelikle bizi böylesine muhteşem bir kitleyle buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun zamandır böyle muhteşem bir seyirci görmedim. Telefon ışıklarının hepsi yanıyor. ‘Bursa çok güzel sen de gelsene’ dediler. İşte geldik, her zaman da geliyoruz” dedi.