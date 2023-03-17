Bursa’da katma değeri yüksek yaban mersini, ahududu, aronya ve çilek üretiminin artırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60 hibeli fide ve fidan desteğinden yararlanmak için başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide-fidan dağıtımı hedefine hızla ilerliyor.

Özellikle Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle üzümsü meyvelerde Bursa’yı bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaban mersini, ahududu, aronya ve çilekte hibe destekli fide fidan dağıtımına devam ediyor.

SON BAŞVURU 14 NİSAN

Tarım Peyzaj A.Ş.’nin yüzde 60 destekli fide fidan dağıtımından yararlanmak için yapılacak online başvurular 14 Nisan’a kadar devam edecek.

Gerekli bilgi ve evrakları sisteme yükleyip başvuru sürecini tamamlayan üreticiler, proje başvuru değerlendirme sonucuna da sistem üzerinden ulaşılabilecek.

Fidan desteği alınacak tarlanın, başvuru sahibinin adına kayıtlı olması veya kira sözleşmesinin başvuru yapacak kişi adına düzenlenmiş olması gerekirken, Bursa ili sınırları içindeki tarlanın en az 1000 metrekare, en fazla 20 bin metrekare olması gerekiyor. Yüzde 60 hibeli desteklemede, fidan başına belirlenen fiyatlar şöyle: Chandler cinsi yaban mersini 21,72 TL, Polka cinsi ahududu 6,57 TL, Albion cinsi çilek 1,02 TL ve Viking cinsi aronya 10,10 TL.

Tarım Peyzaj A.Ş tarafından dağıtılacak fide ve fidanlar için başvurular tds.tarimas.com.tr adresi üzerinden online yapılacak.