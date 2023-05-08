Bursa’da meydana gelen 3 farklı kavga kameralara böyle yansıdı.

İlk olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri Hıdırellez kutlamalarının uzaması üzerine durumu Jandarma’ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri ile Hıdırellez kutlaması yapan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Mahalleden ayrılmak istemeyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında tartışma çıkarken; olayların büyümesi üzerine havaya ateş açmak zorunda kaldı. Ardından olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Diğer bir kavga, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağ yolunda araçlarından yüksek sesli müzik açarak ve birlikte alkol alan gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgası çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Son kavga, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken araya diğer sürücüler girdi.

Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.