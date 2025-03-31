Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleriyle biraraya geldi. Başkan Bozbey, her bir huzurevi sakiniyle ayrı ayrı bayramlaşarak sohbet etti. Türk Halk Müziği Korosu’nun mini konserini ilgiyle dinleyen Başkan Bozbey, eline mikrofonu alarak koroya eşlik etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, “Bayramlar, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır” dedi.

Başkan Bozbey, bayramın ilk gününde aynı çatı altında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezileri Şube Müdürlüğü'nü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret ederek orada yaşayan kıymetli büyüklerimizin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutladım. Onlarla bir araya gelerek bayramın en güzel yanını, birlik ve… pic.twitter.com/b951j9StuF — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) March 30, 2025

Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey “Bayramlar; bizleri birleştiren, aynı gönül diliyle konuşturan, hatıralarımızı tazeleyen, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır. Sizler, hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübelerle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yaşatan, kültürümüzü ve geleneklerimizi geleceğe taşıyan köklerimiz, çınarlarımızsınız. Toplumumuzun hafızası, ailelerimizin temel direkleri olarak, bizlere sabrı, sevgiyi, fedakârlığı ve dayanışmayı öğrettiniz. Sizlerin varlığı, bizlere her daim güç ve ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Bozbey, amaçlarının sizlerin ve ailelerinizin yaşamını kolaylaştırmak olduğunu, ihtiyaç duyulan her an yanlarında olmakta olduğunu ifade etti.

Bayramlaşmanın ardından huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu’nun mini konserini ilgiyle dinleyen Başkan Bozbey, eline mikrofonu alarak koroya eşlik etti.

Program sonunda Huzurevi sakinleri, Aktif Yaşam Merkezleri atölyelerinde yapmış oldukları ürünleri Başkan Bozbey’e hediye etti. Ziyaret, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in anı defterini imzalaması ile sona erdi.