Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde kalan Ocak, Şubat ve Mart ayında dünyaya gelen 81 huzurevi sakini ve personeller için doğum günü etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye Dörtçelik de faaliyet gösteren huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlılar, artık geleneksel hale gelen doğum günü kutlamalarıyla keyifli anlar yaşadı. Huzurevi sakinlerinden Ocak, Şubat ve Mart ayında doğan yaşlıların doğum günü de neşeli görüntülere sahne oldu.

Huzurevinde yaşayan 81 sakin yeni yaşını doldurmanın heyecanını ve sevincini yaşarken, doğum günü programına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Fikri Özder, Şehit Aileleri ve Çocukları, Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malcılar Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri katılım sağlayıp huzurevi sakinlerini ve personellerini yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve solist sanatçısı Cemil Kara Polat’ın konseriyle renklenen programda, Halide Serpil Şahin’in de bol bol sohbet ederek moral verdiği huzurevi sakinleri, doğum günü pastasını da alkışlar eşliğinde kesti. Ayrıca huzurevi sakinlerine ve personellerine doğum günü anısına hediyesi takdim edildi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan huzurevi sakinleri, doğum günlerini hatırlayan yetkililere teşekkür ederek, dostlarıyla birlikte yeni yaşlarını karşılamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Yetkililer, yıl boyunca, her ayın son günü o ayda doğan yaşlıların doğum günlerini kutlamaya devam edeceklerini bildirdi.