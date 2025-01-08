Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği sebebiyle artış gösteren vektör kaynaklı hastalıklara dikkat çekmek ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla ‘İklim Krizi Kaynaklı Vektörel Hastalıklar Paneli’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliği ile ‘İklim Krizi Kaynaklı Vektörel Hastalıklar Paneli’ gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi’nin yanı sıra Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Aydın, Prof. Dr. Emel Yılmaz, akademik odaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, doğanın sadece insanlar için var olmadığına dikkat çekti. İnsanların ekosistemin zincirlerinden sadece bir tanesi olduğunu söyleyen Direkçi, yaşamın insan için değil, insanın yaşam için var olduğunu belirtti. İnsanlığın tarih boyunca salgın hastalıklarla karşılaştığını ifade eden Direkçi, “Beş yıl önce büyük bir pandemi yaşadık. Canlı yaşamını tehdit eden yeni virüsler de ortaya çıkabilir. İnsanlar olarak yaşam biçimlerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Vektörle mücadelede doğanın dengesini negatif etkileyecek eylemlerden kaçınmalıyız. Ekosistemi koruyarak önce çocuklarımızı sonra gelecek nesilleri gözetmeliyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uzman kadrolarımızla konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ekiplerimizle, kentimizin doğasını korumak ve Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çabalıyoruz” dedi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Levent Aydın, iklim krizi ile yaşam koşulları değişen parazitlerin canlı sağlığını tehdit ettiği konular ve alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler verdi. Prof. Dr. Emel Yılmaz ise vektörler ve iklim değişikliğinin hastalıklar üzerindeki etkisini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, Büyükşehir Belediyesi’nin vektörle mücadele kapsamında 17 ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.