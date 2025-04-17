Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği sebebiyle artış gösteren vektörel kaynaklı hastalıklara dikkat çekmek ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla ‘İklim Krizi Kaynaklı Vektörel Hastalıklar Paneli’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliği ile ‘İklim Krizi Kaynaklı Vektörel Hastalıklar Paneli’ gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki panele, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Aydın, Prof. Dr. Emel Yılmaz, akademik odaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, vektörle bulaşacak zona hastalıkları hakkında bilgi verdi. Büyük salgınların vektörler aracılığıyla bulaşabileceğine dikkat çeken Kartal, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu sebeple milyonlarca insanın ölümünü öngördüğünü ifade etti. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla paneli düzenlediklerini anlatan Kartal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede vektörle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Levent Aydın, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış gözlendiğini dile getirdi. İklim değişikliğinin etkisiyle hastalıkların daha hızlı yayılmaya başladığını vurgulayan Aydın, parazitlerle mücadele ve küresel iklim değişikliği sonuçları konularında ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Vektörel kaynaklı hastalıkların geleceğin en büyük sorunlarından olabileceğini ifade eden Aydın, mevsimsel dinamiklerin kaybolduğunu anlattı.

Prof. Dr. Emel Yılmaz, sivrisinek ve kene gibi vektörlerden bulaşan enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandığını belirtti. Kuş göçlerinin yoğun yaşandığı Türkiye’de kuşlardan insanlara geçebilecek enfeksiyon hastalıklarının da görülebileceğini ifade eden Yılmaz, özellikle kırsal bölgelerde kıyafet tercihlerine özen göstermelerini tavsiye etti.